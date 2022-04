Giorno speciale, Doriana compie 50 anni: augurissimi

TERMOLI. Doriana Caprioli compie 50 anni e per lei giunge un messaggio dalla sua famiglia: «In un giorno speciale... un post speciale! Tanti auguri per il tuo 50esimo compleanno! Da tutta la tua famiglia, dagli amici ed in particolare da noi Michele, Lidia e Giorgia».





Galleria fotografica