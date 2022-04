I suoi primi 60 anni, auguri a Palmerino Domenico Stroia

TERMOLI. «Non sei vecchio, sei un grande classico. Buon 60esimo compleanno da tutti noi!».

Con questa frase arrivano gli auguri per il compleanno di Palmerino Domenico Stroia, che raggiunge il traguardo dei 60 anni.

«Un percorso di vita intenso, vissuto a pieno, senza indugiare o schivare. Sempre dedito alla tua famiglia, quella che hai costruito con dedizione ed amore cercando di dargli il meglio. Ma soprattutto gli hai dato i valori primari dell’onestà, del rispetto e delle regole buone, come l’attaccamento al tuo lavoro, lasciato solo da qualche anno, portato a termine con impegno, ligio a ciò che chiamavi “dovere”. La tua presenza di padre, e qui si apre un mondo ben noto alla tua famiglia. Famiglia, questo il valore più alto in cui hai creduto e su cui hai investito. Buon compleanno per questa tappa importante, nello spegnere le 60 candeline ti auguriamo infinite cose belle condivise con noi!». La tua famiglia.





