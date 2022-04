Dodici candeline da spegnere tutte d'un fiato: augurissimi Chiara

CAMPOMARINO. Chiara Perfetto compie 12 anni, per lei questo messaggio di auguri:

«Chiara che tu possa sempre sognare in grande, sorridere sempre delle piccole cose, imparare ogni giorno una cosa nuova e custodirla come un tesoro, che tu possa ogni anno essere felice del passato e curiosa del futuro, che tu possa essere semplicemente felice.

Non chiediamo altro per te se non che tu sorrida sempre con le labbra, con gli occhi ma soprattutto con il cuore! Buon Compleanno da zio Luca, zia Kate e i tuoi cugini».