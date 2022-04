Fiocco rosa in casa Giuliano-Barone: è nata Martina

SANTA CROCE DI MAGLIANO-COLLETORTO. Un'immensa gioia ha riempito il cuore di papà Domenico Giuliano e mamma Francesca Barone. Venerdì 15 aprile 2022, all'ospedale "San Pio" di Vasto è nata Martina. La piccola gode di ottima salute. Infiniti auguri, per il grande dono della vita, dai nonni Michele e Antonietta, Pasquale e Maria, dalla bisnonna Laura, dagli zii e dai cuginetti Michele e Gabriel. Ti accompagneremo lungo questo cammino di amore tendendoti sempre per mano in attesa di poter suonare a festa le campane del giorno di Pasqua!