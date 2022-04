Fiocco rosa al Punto nascita di Termoli: è nata Alisia Lombardi

SAN MARTINO IN PENSILIS. Fiocco rosa al Punto nascita di Termoli, è nata nella notte la piccola Alisia Lombardi. per la gioia dei genitori Michele Lombardi e Angela Pipino.

«Benvenuta Alisia Lombardi, auguri Angela Pipino e Michele Lombardi. Ai neo genitori auguri per questa nuova vita tra voi! Siamo commossi e felici per questa nascita ci tocca il cuore! Tantissimi auguri dalle tue amiche Maria Teresa e Monica, non vediamo l'ora di conoscerla».

Il batuffolo rosa ha pesato 3,35 chili.