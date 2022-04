Giorno speciale in casa Spezzano: Federico compie 18 anni

I 18 anni di Federico Spezzano

TERMOLI. Con un padre così sfegatatamente rossonero, nasce nel giorno di Kakà, una delle icone dell’ultimo Milan vincente in Europa, è un plus.

Federico Spezzano compie oggi 18 anni e per lui ci sono questi amorevoli auguri da parte dei genitori Franca e Toni: «Il nostro augurio per questi 18 anni è che tu possa trovare il tuo equilibrio e la tua libertà, che tu riesca a vivere con la saggia spensieratezza degli uomini veri. Il nostro augurio insomma è che tu cresca davvero, coi tuoi sogni nella borsa e quell'immensa luce che hai negli occhi. Tanti auguri, Fede: il mondo è fuori, è lì che ti aspetta. Oggi per i tuoi 18 anni e per sempre. Buon compleanno Federico».

