I suoi primi 40 anni: auguri ad Assunta Coccitti

MONTECILFONE. Ne compie 40, auguri Assunta Coccitti.

«In una giornata di sole il 24 aprile 1982 è nata lei; Assunta a illuminare le vite di Giuseppina e Luigi.

Fin da bambina la vita ti ha messa a dura prova e tu l'hai affrontata con tenacia e forza... Le stesse caratteristiche che anche oggi a distanza di anni ti contraddistinguono... Nonostante sei entrata negli "anta" non perdi mai la voglia di divertiti e soprattutto di far divertire chi ti sta intorno!

Sei una persona speciale e sai perché?

Perché nonostante tutto trovi sempre del tempo per le amiche, un po' distratte avvolte. E non importa se non ci vediamo e sentiamo tutti i giorni ma sappiamo che su di te ci si può contare sempre!!

Dirti grazie è poco per le volte che ci sei che ci ascolti che ci conforti che ci apri la porta di casa e ci sentire a casa nostra. Possiamo dire con fierezza di essere orgogliosi di avere un'amica speciale come te! L'età anagrafica...beh quella c'è e nessuno può cancellarla... L'importante è essere giovani e belli dentro e tu sei tutto questo e molto di più!! Buon compleanno amica nostra un po pazza sì, ma certo unica!! Ti vogliamo bene. Le tue amiche!!»