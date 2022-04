Compie 40 anni: per Sonia Alfieri gli auguri viaggiano da Termoli a Gorizia

TERMOLI. Sonia Alfieri compie oggi 40 anni e sull'asse Termoli-Gorizia, in questa ricorrenza così speciale, per lei che vive in Friuli, corrono gli auguri affettuosissimi del fratello Mario e della mamma Luciana Di Nezza: «Anche se distanti ti siamo vicini col cuore tanti auguri da parte di Mario e mamma».