Combattente da sempre, Nicolino Trombetta compie 90 anni

TERMOLI. Fieramente in piazza Monumento per la celebrazione della Festa della Liberazione, lunedì 25 aprile, Nicolino Trombetta, come marinaio iscritto all’Anmi, oggi compie 90 anni. Da sempre un combattente, li compie ma non li di mostra affatto, sempre in movimento e in bicicletta e il suo sigaro toscano immancabile. Al caro Nicolino oggi in questa fantastica giornata si stringono attorno con immutato affetto i figli Maria Tiziana, Stefania, Basso, Gianluca e Natascia e la nutrita schiera di nipoti.

A Nicolino neo novantenne gli auguri anche da parte della nostra redazione e in particolare da “U’ parent” Michele Trombetta e famiglia.