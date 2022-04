Nozze d'oro per Maria e Antonio: «Come 50 anni fa il vostro giorno più bello»

SAN MARTINO IN PENSILIS. Nozze d’oro per celebrare un amore sempre vivo, quello di tra Maria Figliola e Antonio Maiorino. Sono trascorsi 50 anni dal fatidico sì pronunciato sull’altare e mai scelta si è rivelata più azzeccata per la felicità di entrambi e delle loro rispettive famiglie, come emerge dall’affettuoso messaggio di auguri della nipote Agnese Di Nicola: «Un piccolo pensiero per partecipare alla gioia del vostro giorno più bello. Buon 50esimo anniversario di matrimonio da Agnese».