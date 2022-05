Nozze di lana: buon anniversario Alessio e Valentina

TERMOLI. Nozze di lana tra Alessio Toto e Valentina Farinaccio, che oggi celebrano il settimo anniversario di matrimonio.

«In questi sette anni, per far oltrepassare litigi e incomprensioni, abbiamo indossato, volutamente, diversi maglioni bucherellati di lana. Ce li siamo infilati con amore, rispetto, fiducia e capacità comunicative. I pullover sono giudicati al tatto, per questo preferiamo quelli dalle piccole attenzioni che poi sono grandi gesti, la morbidezza del saper chiedere scusa e la resistenza all'usura del perdono. Se casomai perdessimo il filo, troveremo a raccoglierlo in maniera ordinata il nostro gomitolo Samuele».

Buon anniversario! Alessio-Valentina

02/05/15-02/05/22.