Buon compleanno Gesidio Di Rocco

URURI-PORTOCANNONE. Una giornata speciale per te da condividere insieme a tutte le persone che ti vogliono bene. Sei sempre generoso e disponibile, presente in ogni situazione e per questo ti diciamo grazie con tutto il cuore. Buon compleanno, carissimo Gesidio, per i tuoi 52 anni e auguri di ogni bene da parte di tutta la famiglia.