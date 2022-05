Compleanno glamour con party esclusivo: augurissimi Miss Morena

TERMOLI. E' una nostra amica, la incontriamo sovente, quando viene a Termoli e si ritempra dagli impegni della sua carriera artistica, ormai parte integrante del "muro" nell'apprezzato format Mediaset "All Together Now", cantante, vocalist e show-girl, Morena Marangi, alias Miss Morena, festeggia oggi i suoi primi 35 anni.

La mezzanotte l'ha brindata con una vera festa made in Milano, assieme ad amici e colleghi e al suo Mark Hyde Dj.

Augurissimi da Termolionline Miss Morena.

