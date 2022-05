Dora Polignone spegne 34 candeline, che valanga di auguri

SAN MARTINO IN PENSILIS-PORTOCANNONE. Nel giro di soli 3 giorni eventi significativi per Dora Polignone, oggi compie 34 anni e sabato prossimo convolerà a nozze religiose, dopo il rito civile già vissuto, col marito Raffaele Cirelli e proprio da lui arriva questo messaggio di auguri:

«Che dire oggi è il tuo compleanno, anche se tra qualche giorno faremo il passo più importante della nostra vita. Averti conosciuta è una fortuna che non scambierei con niente al mondo. Ecco quello che significhi per me. Buon compleanno Pupa».

Ma a Dora arrivano anche gli auguri dei genitori Adele e Massimo, dei suoceri Pina e Franco, dei fratelli Francesco, Vittorio, Angelo e Amelia, delle nipotine Giusy, Giada, Martina, Giulia, Chiara e Riccardo, delle cognate Veronica, Annalaura, Mariangela e dei cognati Franco e Franco.