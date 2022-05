Un compleanno speciale, augurissimi al mitico Pasquale Aurelio

CHIEUTI. È uno dei nostri inviati speciali nell'alta Puglia, un prezioso punto di riferimento a Chieuti e dintorni, per chi guarda a questi territori come "vicini" alla realtà bassomolisana, come Termolionline.

Augurissimi a Pasquale Aurelio, che oggi spegne 34 candeline, nel ringraziarlo per il supporto che ci ha dato negli ultimi mesi.