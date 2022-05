Nozze d'oro nel compleanno, legame vero e profondo per Evaristo e Antonietta

TERMOLI. Nozze d’oro con la ciliegina sulla torta del compleanno. È quanto ha scelto nella vita Evaristo Giovannelli sposando la sua amata Antonietta Fiore, legandosi per sempre non solo nel sacro vincolo del matrimonio, ma perfezionando l’unione nel suo genetliaco.

Più profondo di così il legame non può essere e allora per Evaristo e Antonietta, che qui vediamo ritratti nella splendida cornice del litorale Nord della città che altrettanto amano, sfondo borgo antico, auguri davvero speciali per i 50 anni di amore vissuto, per tutti quelli che verranno e per il compleanno del capofamiglia, proprio da chi è frutto del loro amore: i figli Barbara, Erica, Mele e Ivano, nonché i nipoti Giuseppe, Luca e Chiara.