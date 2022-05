Marta Marsilio riceve il Sacramento dell’Eucaristia

GUGLIONESI. Marta Marsilio riceve il Sacramento dell’Eucaristia: «A Marta, Piccola grande donnina, solare, luminosa, testarda, caparbia. Gioia e felicità siano le matite colorate con cui scriverai le pagine più belle della tua vita. In questo giorno così importante Possa Dio donarti per ogni tempesta, un arcobaleno. Per ogni lacrima, un sorriso. Per ogni preoccupazione, una soluzione, e un aiuto in ogni momento di difficoltà. Per ogni problema, che la vita ti presenta, un amico per condividerne il peso. Per ogni sospiro, una dolce canzone e, una risposta a ogni tua preghiera. Per tutto il resto ci siamo noi, la tua famiglia, mamma Paola, papà Domenico e tua sorella Giada. Saremo la mano a cui potrai sempre affidarti. E sappi che se guardi al cielo e nel tuo cuore così grande e pieno d’amore, lì troverai nonno Elio e Claudio. Tantissimi auguri amore nostro!»