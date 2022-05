Da Montecilfone alla Germania: in viaggio gli auguri per la Prima comunione di Melina

MONTECILFONE-GERMANIA. Le radici e gli affetti non si dimenticano mai, così nella località tedesca di Schwieberdingen, che si trova vicino Ludwigsburg, arrivano da Nonna Ersilia, gli auguri per la Prima comunione celebrata domenica scorsa per Melina: «Cara Melina nel giorno della tua prima comunione la nonna voleva farti gli auguri dal profondo del cuore, accogli nostro Signore nella tua vita e nel tuo cuoricino come oggi fallo sempre. Lui ti proteggerà con l'aiuto di zio Daniele e nonno Roberto... che ti hanno amato in terra e continuano ad amarti in cielo! Oggi grande festa in Paradiso! Ti voglio bene Nonna Ersilia».