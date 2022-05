I magnifici 60 anni di Pasquale Langiano

SAN MARTINO IN PENSILIS. Augurissimi a Pasquale Langiano, che oggi compie 60 anni: «Caro papà a te che ci hai insegnato i valori della vita, sei per noi il nostro punto di riferimento. Tantissimi auguri per i tuoi 60 anni da tutti noi».