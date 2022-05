I suoi primi 60 anni, ma non li dimostra affatto: augurissimi Pino

TERMOLI. Tante volte diciamo che si compiano gli anni e non si dimostrino, beh, nel caso di Pino Giandomenico è proprio così. Chi direbbe che abbia traguardato i 60 anni? Complimenti a lui per questa soglia anagrafica speciale raggiunta ieri, mercoledì 18 maggio; si prende cura degli altri, come hair stylist, ma anche mirabilmente di sé stesso. Un abbraccio dalla moglie Loredana e dai figli Nicola e William.