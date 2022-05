Buon compleanno al nostro direttore Emanuele Bracone!

TERMOLI. Compie oggi gli anni l'instancabile direttore responsabile di TermoliOnline, Emanuele Bracone, faro nella complessa ma appassionante "tempesta" dell’informazione locale sin dal principio, nel 2007.

Nell'augurargli un felice compleanno, cogliamo l'occasione per fargli un ringraziamento speciale per il servizio puntuale e trasparente che da quindici anni lo vede impegnato sul territorio termolese e non solo, per tutte le volte che ha svolto e svolge il suo lavoro con cuore e dedizione a servizio della comunità, mostrando sempre resistenza nel fare fronte a tanto impegno, non mollando mai e stando costantemente sul pezzo più energico che mai...e ora anche in una migliorata forma fisica (!!!).

Grazie alla sua professionalità, fa in modo che la nostra testata continui a crescere e migliorare giorno dopo giorno, anno dopo anno.

Buon compleanno direttore! Tutta la redazione di Termolionline e il gruppo MediaComm ti augura un futuro ricco di soddisfazioni!