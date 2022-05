Fiori d'arancio sbocciano tra Ururi e San Martino: auguri a Giuseppe e Arianna

SAN MARTINO IN PENSILIS-URURI. Fiori d’arancio sbocciano oggi nelle comunità di San Martino in Pensilis e di Ururi, e soprattutto nelle famiglie Terzano e Pisano. A Ururi salgono all’altare Giuseppe Terzano e Arianna Pisano, alle 11.30, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Dal cugino Domenico De Michele un augurio fervido e speciale per questa coppia splendida che corona il loro sogno d’amore.

Un matrimonio rinviato di un anno a causa del Covid e del lutto profondo per la scomparsa del caro Gino Terzano, padre dello sposo. «Sarà una tappa importantissima e felice per gli sposi, ma ancor di più riaffiorerà il ricordo del papà, che sicuramente veglierà dall'alto per gli sposi felici, ma anche perché sicuramente sarebbe stata la persona più felice per questo evento». Auguri anche dalla redazione di Termolionline.