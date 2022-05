Confessi rossi per Valentina Piacente: laurea in scienze della formazione primaria

CAMPOBASSO. Confetti rossi per Valentina Piacente, neo dottoressa in “Scienze della Formazione Primaria”.

"L’aver concluso gli studi universitari, sta a significare che si è chiusa una porta che nasconde meravigliosi momenti ma anche e soprattutto, notti in bianco e molti sacrifici. Ma sta a significare anche che si sta per aprire un portone, quello del tuo avvenire e delle infinite possibilità. Non arrenderti mai. Siamo fieri di te!"

Michele, Mamma, Francesco, Annina e Miva.

Galleria fotografica