Confetti rossi per Martina Bagnoli

TERMOLI. Congratulazioni alla dottoressa Martina Bagnoli per aver conseguito la base di laurea L20 in Scienze della Comunicazione con votazione 99/110 presso l'università degli studi del Molise. I genitori Tiziana e Luciano e i fratelli Luigi e Gabriel si complimentano orgogliosi e fieri per l'obbiettivo raggiunto e per i futuri successi