Buon compleanno alla signora Maria Astore

TERMOLI. Buon compleanno alla signora Maria Astore, che spegne 86 candeline.

«Oggi è un giorno speciale perché sei nata tu, mamma, la ragione della nostra vita, non sapremo mai come ringraziarti per tutto quello che hai sempre fatto per noi è continui a fare ogni giorno, il tuo donarti, il tuo esempio senza riserve di attenzioni e amore. Ti vogliamo più bene di quanto tu possa immaginare. Tanti auguri di buon compleanno, mamma! Grazie, grazie, grazie».

Auguri dal marito Angelo Raffaele, dai figli Nicolino e Celeste e dai nipoti Valerio, Miriam e Francesca.