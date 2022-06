Ne compie 42... augurissimi a Tiziana Redavid

CAMPOMARINO. Da un po' non parliamo del gruppo social "Delizie in Cucina", di cui in passato spesso abbiamo trattato le numerose iniziative di aggregazione ai fornelli. Una delle anime della compagine virtuosa, Tiziana Redavid, oggi compie 42 anni, e le porgiamo, anche a nome delle migliaia di iscritte (e iscritti) gli auguri di buon compleanno. L'anno prossimo la festeggeremo anche in veste di nonna, giovanissima, peraltro, per cui auguri doppi.