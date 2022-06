Giuseppina Toccariello compie 60 anni, auguri di cuore

MONTECILFONE. Giuseppina Toccariello di Montecilfone compie 60 anni.

«Cara mamma hai vissuto sei decenni di vita esemplare e non solo come madre ma anche come moglie! Ed è qualcosa di cui noi ne andiamo estremamente orgogliosi.

Sappiamo anche le preoccupazioni e le notti insonne che ti abbiamo fatto passare nel corso della tua vita e che tu nonostante tutto hai mai mollato. Grazie per aver fatto della nostra casa un porto sicuro anche per i nostri amici!! Sei stata e sei ancora oggi la nostra roccia e la nostra ancora di salvezza.

I tuoi bei sorrisi e i tuoi occhi pieni di gioia quando stringi a te i tuoi nipoti, Leandro e Gioele, racconti di loro perché distanti dei chilometri è qualcosa di unico e straordinario proprio come te!

Se oggi siamo così e abbiamo dei valori di vita e merito tuo mamma!

Sappiamo che continuerai ad ispirarci e a motivarci con la tua vita per i prossimi anni a venire e credici saranno tanti più belli di quelli passati...

Buon sessantesimo compleanno!»

Assunta, Pasquale, Daisy, Giole, Leandro, Luigi.

Galleria fotografica