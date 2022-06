I primi 18 anni di Arianna Di Tiello, augurissimi

SAN MARTINO IN PENSILIS. I primi 18 anni di Arianna Di Tiello. Li compie oggi a San Martino in Pensilis. «Infiniti auguri alla principessa di casa per i suoi meravigliosi diciotto anni. Da mamma, papà, Alessio, zia Sonia, Martina, Davide, nonno Attilio e nonna Anna».