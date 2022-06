Laurea con lode in Architettura per Luciana Pilla e Lorena Santoianni

SANTA CROCE DI MAGLIANO-BONEFRO. Laurea con lode in Architettura per Luciana Pilla e Lorena Santoianni: «Che una nuova avventura abbia inizio! Congratulazioni alle dottoresse Luciana Pilla e Lorena Santoianni per la vostra laurea magistrale in Architettura con 110 e Lode dalle vostre famiglie».