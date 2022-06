I suoi primi 70 anni: augurissimi ad Angela Ferrante

TERMOLI. Sono 70 le candeline da spegnere per Angela Ferrante, che oggi festeggia il suo compleanno. Un giorno speciale, per un traguardo anagrafico altrettanto significativo. Per lei gli auguri affettuosi e l'abbraccio delle figlie Maria Domenica e Loredana, dei nipoti Michele, Victoria e Chiara e dei generi Claudio e Rocco.