Dina Di Leonardo e Andrea Memma coronano il loro sogno d'amore

PETACCIATO. Oggi coronano a Petacciato il loro sogno d'amore Dina Di Leonardo e Andrea Memma, una giornata fantastica e carica di amore per i due sposini, per la loro felicità , gli auguri per una vita serena e piena di amore da parte dei loro genitori gli altri familiari e i tanti amici , ai due sposi gli auguri e le felicitazioni da parte della nostra redazione