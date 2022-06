Congratulazioni a Daniela Iacusso

TERMOLI. Congratulazioni a Daniela Iacusso, neo dottoressa in Scienze dell’educazione all’Università di Modena e Reggio Emilia. «Un augurio di cuore con affetto e orgoglio per questo traguardo e per i futuri successi dalla tua mamma Maria, le tue sorelle Desiré e Rossella, i tuoi nonni Antonio e Olga»

