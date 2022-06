Tre gemelle da festeggiare: auguri a Pamela, Livia e Barbara Di Martino

TERMOLI. Ogni anno ci tocca... simpaticamente fare la tabellina del 3, sì, perché l'11 giugno non è una data qualsiasi, è stato il giorno in cui nel 1984 sono venute alla luce tre stelle, Pamela, Livia e Barbara Di Martino. Non è un richiamo al romanzo di George Orwell, ma la storia della loro vita, sin qui giunta.

Ancora una volta, oggi, festeggeranno tutte e tre assieme, con l'inseparabile mamma Antonietta, Francesco, Nicola, Naima, Laura e da lontano ci saranno in un abbraccio virtuale anche Luigi, Katia e Matilde.

Augurissimi alle tre gemelle, che compiono 38 anni.