Andrea Di Cesare e Marianna Sappracone sposi, mondo infermieristico in festa

TERMOLI. Oggi, 12 giugno 2022, presso la chiesa di San Timoteo di Termoli, dopo anni di fidanzamento e due di convivenza, suggellano il loro connubio d'amore Andrea Di Cesare e Marianna Sappracone, due infermieri termolesi impegnati nel servizio di assistenza domiciliare, conosciutisi proprio sul luogo di lavoro.

«Un sì che segna il passo verso un nuovo cammino insieme. Siate sempre voi stessi così innamorati, uniti, complici e amici... in questo giorno mettete da parte la vostra singolarità per diventare un corpo e un'anima legandovi per sempre con il sacro vincolo del matrimonio. Vi auguriamo una vita piena di felicità e spensieratezza».

Questo l'augurio espresso da tutti i colleghi dell'Adi (Assistenza domiciliare integrata) e dell'Opi (Ordine delle professioni infermieristiche) che omaggiano con la loro presenza l'unione di Andrea e Marianna.

Un augurio anche da parte di tutti i pazienti e i loro famigliari.

W GLI SPOSI».

