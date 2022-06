Chiara D'Alleva compie 18 anni, augurissimi

TERMOLI. Chiara D'Alleva compie 18 anni. In questo giorno così speciale, in cui lei diventa maggiorenne, arriva questo magnifico messaggio di auguri: «18 anni di Chiara. Sei cresciuta troppo in fretta e non c'è ne siamo resi conto. Non spegnere mai quel meraviglioso sorriso che hai... Da tutti i tuoi meravigliosi zii, Maria Assunta, Anna, Tonino, Aldo, Amedeo, Enrica, Nicola, Osvaldo, Luigi e Rina con le corrispettive famiglie e da nonna Nanda».