Ivan Caputo e Angela Raimondo sposi a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Fiori d'arancio sbocciati oggi a San Martino in Pensilis, si sono sposati Ivan Caputo e Angela Raimondo. Alla coppia felicitazioni immense.

"In questo giorno così importante, vi siamo vicini con la nostra amicizia per augurarvi che la gioia di questo giorno così speciale vi accompagni per sempre. Auguri agli sposi Angela e Ivan da Donatello, Margherita, Amalia e dalle vostre famiglie".