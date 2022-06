Don Michele Di Leo si laurea in Diritto canonico, l'abbraccio di Tavenna

TAVENNA. L’amministrazione comunale di Tavenna e il sindaco Paolo Cirulli hanno reso noto che presso la Sala Pio XI della Pontificia Università Lateranense, il parroco don Michele Di Leo, presbitero della Diocesi di Termoli-Larino è stato proclamato dottore in Diritto canonico dopo aver difeso la sua tesi su “La consulenza canonica, orientamenti dottrinali e itinerari dei tribunali ecclesiastici italiani”.

Al termine della proclamazione, don Michele ha voluto ringraziare quanti lo hanno sostenuto in questi anni di studio, dal vescovo diocesano Gianfranco De Luca al presbiterio diocesano, dai familiari e amici alle comunità dove opera e ha operato e, non ultime, la Congregazione delle suore oblate al Divino Amore, che attraverso alcuni suoi membri si è resa presente alla dissertazione. Il sindaco Paolo Cirulli, l'amministrazione comunale e l'intera comunità di Tavenna formulano i migliori auguri a don Michele, per questo traguardo prestigioso ottenuto dopo tanti anni di studio, impegno e sacrificio.