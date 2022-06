Dolce e sensibile: Anna Morra compie 18 anni

TERMOLI. Dolce e sensibile: Anna Morra compie 18 anni.

«Disordinata, altruista, malinconica, amorevole, chiacchierona e altro ancora… Non basteranno tutte le dediche per descrivere la nostra felicità nel vederti oramai maggiorenne e la nostra nostalgia nel non vederti più la piccola lagnosa di casa. Mark Twain dice: “Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita”. Buon diciottesimo dalle tue amiche, da zii, cugini, dalla tua famiglia, tuo padre, tuo fratello e soprattutto tua madre».