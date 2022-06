Fiocco azzurro: è nato Alessandro Marcos Vaccaro

BONEFRO. È nato Alessandro Marcos Vaccaro. Con immensa gioia la sorella maggiore Angela Paola annuncia la nascita del fratellino Alessandro Marcos. Il bimbo è nato sabato 18 giugno 2022 all'ospedale 'Cardarelli' di Campobasso e gode di ottima salute.

Ai genitori Pino Vaccaro e Katia Ruocco infiniti auguri di ogni bene per il nuovo arrivato da nonna Carolina, dagli zii Morena e Fabrizio, Gianmario e Lucia, dai parenti e da tutti gli amici con un pensiero speciale dalla cuginetta Nives Maria e per chi è sempre presente nel cuore. Tanta emozione, nella gratitudine per il grande dono della vita, in attesa di poter accogliere a casa il piccolo.