Giorno speciale per Annamaria Pucarelli, compie 60 anni

SERRACAPRIOLA. Giorno speciale per Annamaria Pucarelli, compie 60 anni. Per lei questo messaggio di auguri speciale: «60 anni e non sentirli, perché questa è la sensazione che trasmetti. In questo giorno speciale la tua famiglia vuole ringraziarti per tutto quello che fai e augurarti un felice compleanno. Famiglia fiorentino… Gino, Benito, Michele, Maria Giovanna e ultimi, non per importanza, i nipotini Paolo e Chiara».