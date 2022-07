Clarissa Cocchianella saluta e ringrazia l'Arca di Noè

TERMOLI. Un giorno speciale per la famiglia Cocchianella, Clarissa ha concluso il suo ciclo nella scuola dell’infanzia, vissuto splendidamente all’Educational School Arca di Noè. Compirà 6 anni il prossimo agosto e ora si proietta verso l’ingresso alla scuola primaria.

Ha ricevuto il suo diplomino, assieme a mamma Agnese, che ha rigato il volto di lacrime per l’emozione. Entrata col pannolino, ora è pronta per le elementari. «Ringraziamo tutte le maestre e Costantino Manes, nel ricordo della magnifica Matilde Dattoli, per averla crescita splendidamente», il messaggio di mamma Agnese Di Nicola e papà Angelo Cocchianella.

