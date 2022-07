Antonio Moscufo "è maturo", il diploma all'Industriale nell'indirizzo di chimica

GUGLIONESI. Si è diplomato all’istituto industriale di Termoli, Ettore Majorana, nell’indirizzo chimica, per Antonio Moscufo arriva un messaggio di congratulazioni.

«Ti renderai conto che quello che oggi sembra un sacrificio, finirà per essere la più grande conquista della tua vita. La vita trasforma i bruchi in farfalle, la sabbia in perle e il carbone in diamanti usando il tempo e la pressione. Stai facendo un ottimo lavoro su di te. Congratulazioni Antonio, oggi sei diventato “maturo”. Tantissimi auguri da parte di tutta la famiglia!»