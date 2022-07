Fiocco azzurro in casa Matarese-Nasillo: è nato Pasquale

COLLETORTO. Fiocco azzurro in casa Matarese-Nasillo: è nato Pasquale. Il piccolo è venuto alla luce venerdì primo luglio 2022 all'ospedale "Cardarelli" di Campobasso per la gioia di mamma Michela e di papà Alessandro.

Campane a festa a Colletorto per accogliere il grande dono della vita. Grazie Signore per il dono della vita. Infiniti auguri ai genitori dai nonni Bruno, Apollonia e Pasqualina con un pensiero per nonno Pasquale dal cielo, dalla zia Francesca e da tutti i parenti e amici. "Il Signore Gesù Cristo lo ricolmi di ogni grazia e benedizione nella gioia della famiglia".