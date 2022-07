Nicola Bagnoli

TERMOLI. Compie oggi 65 anni e a vederlo in campo, tra muri, battute e schiacciate sinceramente non si direbbe. Nicola Bagnoli si diletta come un giovincello, ora che è libero da impegni professionali (gli restano quelli familiari), tra pallavolo e beach volley. Augurissimi dalla moglie Laura e dalle figlie Noemi e Federica.





