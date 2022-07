Zied Gabsi

TERMOLI. Confetti rossi tra Bologna e Termoli per il brillantissimo Zied Gabsi: ieri pomeriggio presso l’Università Alma Mater di Bologna si è brillantemente laureato in Filosofia, davanti alla professoressa Annarita Angelini, discutendo la tesi dal titolo "Il concetto di tempo in Sant’Agostino - Kant - Bergson, la ricerca della verità nel tempo”.

Una tesi fatta alla riscoperta del concetto di tempo soggettivo, relativo.

A sostenere l’impegno del bravissimo Zied e a circondarlo di affetto e amore, mamma Lobna, papà Sadok, la sua ragazza Dara, le sorelle Ahlem e Yasmine ed il fratello Karim.

Al neo dottore Zied Gabsi gli auguri e le felicitazioni da parte dei suoi tanti amici e conoscenti, auguri anche da parte della nostra redazione e in particolare da Michele Trombetta e famiglia.