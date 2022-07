Raffaella Vitulli

LARINO-TERMOLI. Un percorso di studi brillante, affrontato con impegno, sacrificio, passione per la materia e la consapevolezza di costruire con entusiasmo le basi per il suo futuro.

Oggi, giovedì 7 luglio, la dottoressa Raffaella Vitulli ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria della sicurezza all'Università telematica Pegaso. Ha discusso un'apprezzata tesi in Impianti termotecnici dal titolo "Ambiente & sicurezza: il piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", relatore Paola Iodice.

A Raffaella congratulazioni di cuore dai genitori Donato Vitulli e Teresa Licianci, dai fratelli Giuseppe, Denny e Angelo, dal fidanzato Luca, dai suoceri Bruno e Rosaria, dai cognati Nicoletta, Pieralba, Antonio e Carolina, dalle amiche e dai colleghi di lavoro. Auguri per un futuro luminoso e pieno di soddisfazioni. Ad maiora semper!