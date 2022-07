Raffaella Mastantuoni e Domenico Pio Travaglini

TERMOLI. Raffaella Mastantuoni e Domenico Pio Travaglini coronano oggi, alle 16.30 in cattedrale, il loro sogno d'amore. Sbocciano fiori d'arancio a Termoli, per questa splendida e giovane coppia, per loro le felicitazioni più sincere e profonde da parte delle famiglie e dei tanti amici.