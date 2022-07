Natascia Giuliano

LARINO-GUGLIONESI. Tra queste località è nato come un fiore l’amore tra Natascia Giuliano, guglionesana, e il larinese Nicola Stroia. Lei oggi compie 23 anni e lui la omaggia di questo pensiero stupendo: «In questo giorno così importante per la tua vita, ti auguro di non farti mai abbattere dalle negatività e di cercare sempre la luce nell' oscurità.

Quella che tu, con il tuo amore, hai illuminato per me, buon compleanno amore mio».