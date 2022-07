Paolo Iacurto e Simona Tosto

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Paolo Iacurto e Simona Tosto oggi sposi a San Giuliano di Puglia. Dai loro testimoni Eloisa Ciarlo e Massimiliano Di Salvio questo messaggio di auguri: «Il nostro augurio è che, fra molti anni, possiate dire: "E' ancora bello come il primo giorno". Tenetevi per mano e sappiate guardarvi sempre negli occhi come oggi. Auguri con tutto il nostro cuore. I vostri testimoni!»