Nicola Massarelli

TERMOLI. Nicola Massarelli compie gli anni, a lui questo messaggio di auguri: «Buon compleanno a te che sei il fulcro della nostra famiglia, un uomo umile, marito dolce e premuroso e un papà speciale.

Sii sempre te stesso, a noi piaci cosi come sei non cambiare mai anche se a volte sei un po' rompino! Auguri per i tui 43 anni da tua moglie Jessica e dai tuoi figli Marika e Mattia».